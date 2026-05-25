奄美地方に【線状降水帯予測】 奄美地方では、２６日（火）未明から昼前にかけて「線状降水帯」が発生して大雨災害の危険度が急激に高まるおそれがあります。奄美地方では、２６日（火）昼前にかけて土砂災害、低い土地の浸水、河川の増水に十分注意してください。 【雨の予想】 ▶２５日（月）に予想される１時間降水量は多い所で、 北部 ３０ミリ 南部 ３０ミリ 十島村 ２０ミリ ▶２６日（火）に予想され