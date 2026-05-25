俳優の中条あやみさん（29）が2026年5月21日、自身のインスタグラムを更新。ドラマ「田鎖ブラザーズ」（TBS系）で共演する俳優の井川遥さん（49）との2ショットを披露した。「ウキウキるんるんデート気分」中条さんは、「5話では田鎖さんを置いて詩織は晴子さんとご飯に行くのですが、本当に井川さんがご飯に一緒に行ってくださる日が来るなんて」といい、井川さんとのモノクロショットや肩を寄せ合う写真を投稿した。「ウキウキる