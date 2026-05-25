鈴木実貴子ズがワンマンライブ「とりもどせ、俺のハードコア」を2027年2月10日（水）に東京・恵比寿LIQUIDROOMで開催することを発表した。鈴木実貴子ズは、5月25日（月）に東京・渋谷CLUB QUATTROにて、「いばら」リリースツアーを満員御礼で開催。同公演内で、バンド史上最大規模となるワンマンライブ「とりもどせ、俺のハードコア」の開催をサプライズ発表した。恵比寿・LIQUIDROOMで開催される本公演のチケットは、5月26日（火