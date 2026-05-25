秋田朝日放送 北秋田市の小学校のプールで警察官による訓練が行われ、大雨災害から命を守るにはどうしたらいいか子どもたちが体験しました。 鷹巣東小学校で警察と連携した訓練が行われ、北秋田警察署の警察官と全校児童およそ９０人が参加しました。小学校の近くには米代川があります。大雨によって川が氾濫した場合を想定し、学校のプールを冠水した場所に見立て訓練が行われました。災害時に現場に出動し