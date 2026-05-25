英米休場で様子見ムード、中東情勢の改善期待でドルは上値重い＝ロンドン為替概況 ロンドン市場は小動き。中東情勢の改善期待を背景に「有事のドル買い」の巻き戻しが優勢となっているが、英国のスプリング・バンク・ホリデーと米国のメモリアルデーで主要市場が休場となるなか、全般に様子見ムードが支配的だ。市場の視線は中東情勢に向けられており、トランプ米大統領の発言は最終調整観測から慎重