秋田朝日放送 県は今年度初めてとなるクマ被害防止のための会議を開き、市町村との連携強化を確認しました。 会議には鈴木知事や県の部長らが出席し、各部局の取り組み状況や今後の対策などについて話し合いました。５月５日由利本荘市東由利法内で、１人で田んぼの見回りをしていた４８歳の男性が体長およそ１メートルのクマ１頭に襲われ、顔などにけがをしました。県内では今年初のクマによる人身被害です。 ク