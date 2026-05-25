【ローマ共同】ローマ教皇レオ14世は25日、世界のカトリック教会に向けた初の回勅（公的書簡）を発表し、教皇庁（バチカン）が過去に奴隷制を正当化し、非難しなかったことを謝罪した。AP通信は「歴史的な謝罪」だとしている。