「クラーク博士像」が立つことで知られる札幌市の観光名所「さっぽろ羊ヶ丘展望台」が、施設老朽化による改修のため２０２７年４月から休業すると、管理運営する一般社団法人・札幌観光協会が２５日、発表した。再オープンは２８年７月頃を予定している。同展望台は１９５９年に開設され、２０２５年度は約４２万人が訪れた。同協会によると、敷地内のクラーク博士記念館などは築４０年を超え、バリアフリーも課題となっていた