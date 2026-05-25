女子シングルス1回戦でプレーするイガ・シフィオンテク＝パリ（共同）【パリ共同】テニスの全仏オープン第2日は25日、パリのローランギャロスでシングルス1回戦が行われ、女子で第3シードのイガ・シフィオンテク（ポーランド）が17歳のエマーソン・ジョーンズ（オーストラリア）に6―1、6―2でストレート勝ちし、2回戦に進んだ。今年の全豪オープンを制した第2シードのエレーナ・ルバキナ（カザフスタン）や今季限りで現役引退