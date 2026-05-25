MCを務める小泉孝太郎＆高嶋ちさ子が、藤森慎吾の進行のもと“華麗なる一家＝プラチナファミリー”の暮らしぶりをのぞき見する『プラチナファミリー華麗なる一家をのぞき見』。5月19日（火）に放送された同番組では、山口県防府市で約260年も家業を守り続けるプラチナファミリーが紹介された。約3000坪もある大豪邸には、幕末の偉人ともゆかりある部屋があるそうで…。【映像】国をあげたプロジェクトの株券が100枚以上！桁違い