作曲家 俊龍による音楽プロジェクト Sizuk（シズク）が、2ndアルバム『iller』を7月29日にリリース。また、あわせてジャケット写真も公開となった。 （関連：桑田佳祐、「人誑し / ひとたらし」がニューヨークに鳴る邦楽ファンの心を射止めたアニメ『あかね噺』ワールドプレミアレポ） 本作には、1stアルバム以降にデジタルリリースされてきた全13曲を収録。Sizukのメインボーカルを