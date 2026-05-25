全日本プロレスが5月23日、公式TikTokを更新。恋愛リアリティ番組『バチェロレッテ・ジャパン』シーズン4に出演し大きな注目を集めた安齊勇馬（27）の動画を公開し、ファンから称賛の声が殺到している。 【画像】大谷翔平の妻・真美子さん、ドジャース夫人会で輝く笑顔ファンも注目「ほんまに子供産んだんすか？」「なんなら1番美しい」 投稿されたのは、フレームの位置に合わせてポーズを決め