日本女子プロゴルフ協会（JLPGA）が5月22日、Instagramを更新。ブリヂストンレディスRound2が雨天中止になったときの選手たちの動画を投稿した。 【画像】36歳女子ゴルファー、ラフなブラトップの“へそ出し”姿を公開し肉体美に反響「筋肉すごい」「スイングよりスタイルに目が」 「#ブリヂストンレディス ｜Round2天候およびコースコンディションの回復が見込めないため、本日の競技は中止に」と投稿さ