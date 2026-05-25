■兵庫県での100人食堂企画のオフショット 【写真】髙地優吾・森本慎太郎・藤原丈一郎・城島茂が石川佳純を囲んだ『DASH』オフショットなど①～② 『ザ!鉄腕!DASH!!』公式SNSにて、5月24日に放送された回のオフショットが公開。卓球界のレジェンド石川佳純をDASHメンバーが囲んだ写真となっている。 「100人食堂 in 兵庫県宍粟市千種町」でのオフショットとなっており、山中の木々を背に、石川