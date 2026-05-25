【その他の画像・動画等を元記事で観る】 宇多田ヒカルが5月11日に放送されたTBS系『CDTV ライブ！ライブ！』で披露した「One Last Kiss」のパフォーマンス映像が、宇多田ヒカルオフィシャルYouTubeチャンネルにて公開された。 ■「パッパパラダイス」のパフォーマンス映像も公開中 なお、この映像は4週間限定での公開となっている。またYouTubeでは同日放送の『CDTV ライブ！ライブ！』から「パッパパラダイス