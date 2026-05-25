【その他の画像・動画等を元記事で観る】 YONCE擁する5人組バンド・Hedigan’sが、ライブ音源作品『Hedigan’s Live at Zepp Shinjuku 2026.04.18』を5月25日に配信リリースした。 ■ライブならではのアンサンブルを堪能 今回配信されたのは、4月に開催されたライブナタリー主催『踊ってばかりの国』とのツーマンライブから厳選された全6曲。スタジオ音源とは異なるアプローチを見せた「説教くさい