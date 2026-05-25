5月31日は、県知事選挙の投開票日です。24日時点の期日前投票の投票率は9.03%と、4年前の前回の知事選を上回っています。 県選挙管理委員会によりますと、期日前投票がはじまった5月15日～24日までの10日間で、投票を済ませた人は16万1440人。期日前投票の投票率は24日現在で9.03%で、4年前の前回知事選の同じ時期と比べて1.48ポイント上回っています。 期日前投票は一部を除き5月30日(土)までです。県知事選挙の