プロバスケットボールの年間王者を決める、りそなグループBリーグチャンピオンシップ決勝。 長崎ヴェルカは23日と24日、琉球ゴールデンキングスと対戦し、1勝1敗、日本一に王手をかけました。 26日のGAME3に向けて馬場 雄大選手は、「長崎のために戦いたい」と強い決意を語りました。 決戦の舞台、横浜アリーナ。 23日のGAME1には、約1万3000人が詰めかけ、多くのヴェルカブ