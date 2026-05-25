中国のSNS・小紅書（RED）に23日、「初めて日本のトイレに衝撃を受けた」と題する投稿があり、反響を呼んだ。投稿者の女性が投稿した動画には、トイレの個室内がカラフルに彩られ、床にはプロジェクションマッピングが投影されている様子が映っている。女性は「トイレに入ったら急に暗くなってBGMがなり始めた。ものすごく幻想的。サンリオピューロランドのトイレ」とつづった。この投稿には700を超えるコメントが寄せられており、