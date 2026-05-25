香港・広東省珠海市・マカオを結ぶ港珠澳大橋出入境検問所の統計によると、2023年に「澳車北上（マカオ車両の中国本土乗り入れ）」および「港車北上（香港車両の中国本土乗り入れ）」政策が実施されて以来、今年5月25日午前11時50分時点で、同大橋の珠海公路通関地を経由して出入境した香港・マカオ単独ナンバー車両の累計台数が延べ1000万台を突破したとのことです。これにより、人の往来・物流・資金流動が加速し、自家用車によ