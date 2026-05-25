優勝まで、あと一歩でした。週末、大いに盛り上がった大相撲夏場所です。熊本県宇土市出身、義ノ富士の取り組みに、地元も大いに沸きました。24日、宇土市役所に集まった人たち。■小学校時代に指導した宇土少年相撲クラブの田中正樹監督「力強く前に出て、相手をやっつけてくれて、決定戦にもつれることを期待しています」見守っていたのが、大相撲夏場所の千秋楽、宇土市出身で伊勢ヶ濱部屋の義ノ富士です。10勝4敗で首位に1差と