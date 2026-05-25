外務省は、公式サイトで25日までに「旅券手数料改定 関連情報」を掲載した。【画像】飛行機「持ち込み手荷物」業界統一ルール変更「旅券法の一部改正及び旅券法施行令の一部改正により、新しい旅券手数料の額が、日本時間令和8年7月1日午前0時（現地時間が日本よりも遅れている国外での申請は、申請先の在外公館所在地の現地時間における同時刻）以降の申請分から適用されます」と説明。「手数料の改定に伴い、7月1日以降に