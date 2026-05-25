【明治安田J1百年構想リーグ】清水エスパルス 1−2 ガンバ大阪（5月24日／MUFGスタジアム）【映像】宇佐美貴史の「神業トラップ」（実際の様子）ガンバ大阪に所属する元日本代表FWの宇佐美貴史が、後方からのボールをピタリと収める「神業トラップ」を披露。ファンの間で話題になっている。G大阪は5月24日、明治安田J1百年構想リーグ第18節で清水エスパルスと対戦。キックオフ直後に5万3000人を超えるMUFGスタジアム（国立競技