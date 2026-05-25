【明治安田J1百年構想リーグ】鹿島アントラーズ 1−0 FC東京（5月23日／メルカリスタジアム）【映像】トラップ際を狙ってボール奪取した瞬間鹿島アントラーズのFW鈴木優磨が、巧みな身のこなしでボールを奪取、さらにファウルを誘発してマイボールに。巧妙な一連のプレーに話題が集まった。5月23日に明治安田J1百年構想リーグの第18節が行われ、鹿島アントラーズとFC東京が対戦。EASTの上位対決となった一戦は一進一退の攻防が