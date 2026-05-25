驚きの変身！ そのままあおちゃんはみーちゃん先生の優しく丁寧な乾かし作業を受け、仕上げにコームで毛を梳かしてもらうと…。ブルーグレーの被毛がふわふわサラサラになっただけでなく、なんと明るいお色に変化しているではありませんか！ やはりプロのお仕事はさすがですね。トリミングを経て、ますます美しさに磨きがかかったあおちゃんなのでした。 投稿には「あおちゃん大人しくてかわい