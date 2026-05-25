猫が「香箱座り」するときの心理4選 1.リラックス 猫が香箱座りをしているときに最も多い心理は、心からリラックスしている状態です。 この姿勢は、前足を体の下に深くしまい込んでいるため、敵が現れてもすぐには立ち上がって逃げることができません。つまり「今は敵に襲われる心配がない」と周囲を完全に信頼している証拠なのです。 家の中でも特に静かな場所や、大好きな飼い主のそばでこのポーズを