「モカ」ちゃんのお尻の匂いを嗅ぐ「テン」くん。なんともいえない、クサそうな顔を見せたそう。しかしその後にテンくんが意外な行動をして…… 106万回以上の表示、2,000回以上のリポストと話題になった投稿には「二人の表情が(笑)(笑)」「その気持ちわかるぞ」といったコメントが寄せられています。 【写真：同居猫のおしりの匂いを嗅いで『クサそうな表情を見せた猫』→次の瞬間…まさかの行動】 どうして2回しちゃっ