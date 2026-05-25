ミュージカル女優の安川摩吏紗が24日、自身のインスタグラムを更新。自身の体型について記した。 【写真】思わず二度見のバッキバキ日々の鍛錬が生み出す驚異のスタイル これまでもトレーニング姿などを投稿している安川。4月23日には「少しずつ着実に脂肪を落とすのが本当に難しいんだ～継続がいちばん苦手なこと！」とつづっているが、無駄のないシックスパックの筋肉美はボディメイクへのストイッ