AKB48の元メンバーで、女優・モデルの永尾まりや(32)が、19日発売の「FLASH」最新号に登場した。 【写真】これが“爆モテ”クイーンの曲線美むにゅっと寄せあげ！ AKB卒業後は、俳優、タレントとして活動している永尾。2026年2月から放送されたABEMAの恋愛リアリティ番組「ラブパワーキングダム2」にも出演。グラビアアイドル、レースクイーンなども参加した女性出場者8人の中から、「爆モ