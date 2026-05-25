田中麗奈、古川雄大（C）読売テレビ 田中麗奈と古川雄大が、読売テレビ・日本テレビ系プラチナイト新木曜ドラマ『親愛なる夫へ〜完璧な妻の嘘〜』（７月２日スタート）に出演が決定した。田中は夫の仕事や日常を常に監視している狂愛妻・坂井麻衣子、古川は妻の行き過ぎた束縛に思い悩む、麻衣子の夫・坂井優一を演じる。W主演を務める田中と古川は日テレ系ドラマ初主演。本作は、行き過ぎた愛情ゆえに夫を支配する