イギリスを舞台にした映画やヨーロッパ風のファンタジー作品などで「赤い電話ボックス」を見ることがあります。赤い電話ボックスはイギリスで象徴的な風景の1つですが、携帯電話の普及に伴って数を減らしています。「K6 project」では赤い電話ボックスをイギリス全土を旅して記録し、どのような場所にどんな種類の赤い電話ボックスが設置されているのかを見ることができます。The K6 Project -https://www.thek6project.co.uk/イギ