8人組ダンス＆ボーカルグループ・MAZZEL（マーゼル）が5月17日にデビュー3周年を迎えた。これを記念し、グループ初となる写真集『MAZZEL 1st photobook with ZEAL』を8月21日発売することが決定し、表紙カットが解禁。さらに、写真集の発売を記念して、プレミアムトークイベントも開催することも発表された。【写真】MAZZEL・NAOYA＆龍宮城・冨田侑暉W主演ドラマ『セラピーゲーム』舞台化決定！第2話場面写真も公開今年4月に