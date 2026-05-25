２５日放送のテレビ朝日系「帰れマンデー見っけ隊！」（月曜・午後７時）に、歌手の近藤真彦（６１）が出演。人気絶頂時の伝説を明かした。お笑いコンビ「タカアンドトシ」、タレントのゆうちゃみと高知・四万十川を訪れた近藤は、番組恒例の店への取材交渉に挑戦。無事成功したが「俺、生まれて初めてなんですよ、店と交渉するの」と意外な告白。今年でデビュー４７年だが「初めてなんで、ちょっとドキドキした。みんな度胸あ