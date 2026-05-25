◆第９回葵Ｓ・Ｇ３（５月３０日、京都競馬場・芝１２００メートル）現時点で収得賞金９００万円のうち１１頭が出走できる抽選対象のハイヤーマーク（牡３歳、美浦・手塚貴久厩舎、父ブリックスアンドモルタル）は前走の３歳１勝クラスを鋭い末脚で快勝。重賞初出走を目指している。デビュー前から手塚久調教師が「スピードがあって短距離タイプ」と評価していた一頭。気性的に難しいところがあり、ここまでの成績を見てもムラ