４人組アイドルグループ「Ａぇ！ｇｒｏｕｐ」の正門良規、末澤誠也、小島健、佐野晶哉と、関西ジュニアの西村拓哉が２５日、大阪・梅田の「ＴＯＨＯシネマズ梅田」で、主演する映画「おそ松さん人類クズ化計画！！！！！？」（６月１２日公開、川村泰祐監督）の「世界最速プレミア試写会ｉｎＯＳＡＫＡ」にサプライズ登場。若い女性中心の大歓声で迎えられ、大阪凱旋を報告した。試写会後のイベントということで、少しだ