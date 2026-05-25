タレント・つちやかおりが家族ショットを披露した。２５日に自身のインスタグラムを更新し「みんな集結出来る日に合わせたら遅くなっちゃったけど孫１号２号の誕生日孫２号と３号の端午の節句祝えたーと報告。元夫で元シブがき隊の布川敏和と長女夫妻、次女、長男夫妻、孫らと集合したショットを掲載した。「レンタル回転寿司楽しいープレゼントで溢（あふ）れ返る部屋孫にはどうしても甘くなるね久しぶりに大