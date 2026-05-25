大分市の一般道で2021年、時速194キロの乗用車が右折車と衝突した死亡事故で、自動車運転処罰法違反（危険運転致死）罪の要件である「制御困難な高速度」と「妨害目的」を認めなかった今年1月の福岡高裁判決は判例違反だとして、検察側が近く上告趣意書を最高裁に提出することが25日、遺族側への取材で分かった。遺族側は福岡高検で、28日が提出期限の趣意書に関し説明を受けた後、取材に応じた。死亡した小柳憲さん＝当時（50