女優桜田ひより（23）と俳優木戸大聖（29）がダブル主演する映画「モブ子の恋」（風間太樹監督、6月5日公開）のイベントが25日、都内で開かれた。自分を脇役だと考える女子大生“モブ子”こと田中信子を桜田、信子が好きになるアルバイト先の大学生・入江博基を木戸が演じる。胸キュンシーンを聞かれると、信子のバイト先での後輩役の早瀬憩（18）は「私がキュンとしたシーンは身体が触れ合う……ホニャララなので見てくれたら分か