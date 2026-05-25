フィギュアスケート元世界女王の浅田真央さん（３５）が最新姿を公開した。２５日に自身のインスタグラムを更新し、白のブラウスに鮮やかなブルーのロングスカートを着用した撮影中の様子をアップした真央さん。りんとした立ち姿にフォロワーからは「美しくてうっとりするし、なぜか涙出てきました… 」「素敵な衣装がお似合いすぎ」「本当に上品だなー」「 美しい」「いつ見ても超絶可愛いお姉様」「とてもお綺麗です」「真