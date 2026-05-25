◆第９３回日本ダービー・Ｇ１（５月３１日、東京競馬場・芝２４００メートル）＝５月２５日、栗東トレセン皐月賞馬のロブチェン（牡３歳、栗東・杉山晴紀厩舎、父ワールドプレミア）は、トレセン全休日のこの日、馬房で体を休めた。房野助手は「普段から落ち着いて我慢ができていて、いい感じ。とにかく雰囲気がいいし、１週前追い切りでさらに動きが上がってきたと思う」と中間の好気配を伝えた。経験のない２４００メートル