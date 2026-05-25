G1「第35回寛仁親王牌」（10月9〜12日、弥彦）の出場権、シード権を懸けた「第73回全日本プロ選手権自転車競技大会」が佐賀県の武雄競輪場で行われた。スプリントは小原佑太（30＝青森）が制し、寛仁親王牌初日の日本競輪選手会理事長杯のシード権を獲得した。準決勝で昨年チャンプの雨谷一樹が敗れる波乱。決勝は雨谷を破った小原が初制覇を果たした。河端に1本目を取られたが小原が2、3本目を制した。「素直にうれしい。