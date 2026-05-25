『news every.』の「ミダシ」が気になるニュース。「同じ家が何度も被害に……ドライバー手に徘徊“闇バイト”」についてお伝えします。◇◇◇24日午前4時半ごろ、東京・小金井市。防犯カメラが捉えたのは――。住宅の敷地内に侵入する全身黒ずくめの2人組。あたりを警戒しながら、家の中をのぞき込むような仕草も。この住宅には、今月12日にも怪しい人影がありました。暗がりの中に現れたのは、スウェット姿の人物。センサー