【漫画】本編を読む『子育てしたら白目になりました』（白目みさえ）は、子育てあるあるで共感必至のコミックエッセイ。その中でも「白目の館」シリーズのエピソードをお届けしたい。白目をむいた人の前に現れるという怪しげな洋館「白目の館」。そこにいたのは――!?ある幼い娘を育てるお母さん。「普通に」家事育児をしようと日々がんばっているものの、ストレスでいっぱいいっぱい。ついに白目になってしまう。そんな白目マ