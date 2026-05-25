新生ゼロワンの工藤めぐみＧＭ（５６）が、１０月１７日に東京国立競技場代々木第二体育館で「４０周年記念大会―邪道姫伝説―」を開催する。全日本女子プロレスでデビューし、ＦＭＷマットで「邪道姫」として大活躍。危険なデスマッチ、ストリートファイトマッチに果敢に挑戦し、日本女子きってのハードコアファイターとして名をなした。今年４月にはその功績を認められ、米国・ＧＣＷでデスマッチの殿堂入りを果たしている。