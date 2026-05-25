お笑いコンビ「金属バット」の友保隼平が、２５日までに更新されたＹｏｕＴｕｂｅチャンネル「動画、はじめてみました【テレビ朝日公式】」に出演。東京進出しない理由を語った。対談相手として出演したマシンガンズ・西堀亮が「友保って人気があると思う。でも、上昇志向もないし、芸能人志向も全然ない」というと、友保は「まぁまぁまぁ。ぼちぼちでいいですからね」とニヤり。「口でどう言ったらわかんないけど、とりあえず