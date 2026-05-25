世界的人気を誇るマ・ドンソクが主演し大ヒットシリーズとなった韓国映画『犯罪都市』。その初のユニバース作品が、新宿歌舞伎町を舞台に誕生！ 間もなく公開となる映画『TOKYO BURST-犯罪都市-』で、主人公である新宿中央署組織犯罪対策課の破天荒な刑事・相葉四郎を演じた水上恒司さんと、韓国からやってきて彼の相棒となる刑事チェ・シウを演じた東方神起のユンホさんにインタビュー。お互いへの印象と、役柄にどのように向き合