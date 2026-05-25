毎日のコーデに、さりげない可愛らしさを添えてくれるバッグが登場♡レディースバッグブランド「russet（ラシット）」から、世界中で愛される「PEANUTS」とのコラボレーション第4弾が発売されています。今回のテーマは、遊び心と上品さの絶妙なバランス。PEANUTSの仲間たちの刺繍とラシットらしいモノグラムを一つで楽しめる、リバーシブル仕様の3型がラインアップしました。気分に合わせて表