子どもの急病時に電話で相談ができる「＃8000」の広報活動10周年を記念して、「アンパンマン」が25日、上野厚生労働相を表敬訪問しました。25日、上野厚労相のもとを訪れたのは、子どもたちに大人気のキャラクター「アンパンマン」です。「アンパンマン」は10年前から広報キャラクターとして、夜間や休日の子どもの病気やけがについて、医療機関を受診すべきかどうかを小児科医や看護師などに電話で相談できる制度「＃8000」の認知