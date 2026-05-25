アイドルグループ「Aぇ! group」が25日、大阪・TOHOシネマズ梅田で開かれた主演映画「おそ松さん 人類クズ化計画!!!!!?」（監督川村泰祐、6月12日公開）世界最速プレミア試写会でサプライズあいさつを行った。上映終了後、司会の青木源太アナから呼び込まれ正門良規（29）、末澤誠也（31）、小島健（26）、佐野晶哉（24）と関西ジュニア・西村拓哉（23）が登場すると、会場からは大歓声が上がった。末澤は「反応が気になりすぎ