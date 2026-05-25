超特急のメンバーで俳優の草川拓弥が２５日、都内で行われた映画「モブ子の恋」の公開直前イベントに桜田ひより、木戸大聖、唐田えりからと登壇した。草川は舞台上で風間太樹監督について「コミュニケーションをすごくとってくださる監督」と語っている最中、客席から携帯電話のアラームが突然、鳴った。草川はハッとしながらも言葉を止め「おはようございます」と返答。とっさの判断で機転を利かせ会場の笑いが収まった後に